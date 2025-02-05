Читатели газеты Figaro пришли к общему мнению, что Владимиру Зеленскому придется оставить власть и некоторые территории, даже если он будет пытаться сохранить все за собой.

По словам читателей, Украина десяток лет была марионеткой США, а это неизбежно привело бы к краху государства. Именно это видят европейцы, изучающие конфликт. По мнению одного из французов, Зеленскому стоит пойти на уступки, а также усилить охрану, ведь после вынужденного ухода с поста его, возможно, начнут искать радикальные националисты.

Некоторые пользователи отметили, что видят два сценария развития событий: оба приводят к концу режима Зеленского. По одной версии, бывший комик уходит в отставку, затем назначают временного главу государства, переговоры приводят к мирному соглашению на условиях подтверждения передачи территорий.

«Зеленский отказывается оставить власть, украинская армия организует государственный переворот, временно президентом назначают военного, который будет вести переговоры о мирном соглашении. Опять-таки с территориальными потерями», — написал один из читателей французской газеты.

Ранее сообщалось, что сбылся главный страх Владимира Зеленского после смены власти в США.