Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что сбылся главный страх нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на блог эксперта пишет РИА Новости.

Согласно анализу военного эксперта, Зеленский боится, что США занизят его значимость в глазах украинцев одной фразой. Речь про предложение провести президентские выборы на Украине, что может стать сигналом гражданам Незалежной. Зеленский может считать, что он больше рассматривается Штатами как глава, а потому подлежит «устранению».

Меркурис указал, что страх Зеленского практически сбылся, ведь призывы с Запада о выборах уже шли.

«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от Келлога, который заявил: «Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы», — отметил он.

Отметим, что в офисе Зеленского раскритиковал предложения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Напомним, что срок Зеленского как президента истек еще 20 мая 2024 года. Невозможность проведения выборов аргументировали тем, что в стране военное положение и всеобщая мобилизация и это якобы несвоевременно. Из-за этого легитимность Зеленского остается под вопросом. В России поставили под сомнение переговоры с президентом, находящегося в неопределенном статусе.

Ранее сообщалось, что в Турции заявили о невозможности Зеленского избежать переговоров с Россией.