Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности
Фото: [Валери Пекресс/АР/ТАСС]
Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила снизить возраст уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране.
Среди более 3,6 тысяч задержанных с начала беспорядков почти треть оказалась несовершеннолетними.
Пекресс объяснила, что взрослые направляли молодых людей, и те шли бесчинствовать, осознавая свою безнаказанность.
Также она выступила за то, чтобы семьи молодых правонарушителей несли наказания, – вплоть до лишения пособий и социального жилья.
«Я требую, чтобы мэры могли выселять семью, ребенок в которой устроил беспорядок в своем районе», – написала Пекресс в соцсетях.