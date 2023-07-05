Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила снизить возраст уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране.

Среди более 3,6 тысяч задержанных с начала беспорядков почти треть оказалась несовершеннолетними.

Пекресс объяснила, что взрослые направляли молодых людей, и те шли бесчинствовать, осознавая свою безнаказанность.

Также она выступила за то, чтобы семьи молодых правонарушителей несли наказания, – вплоть до лишения пособий и социального жилья.