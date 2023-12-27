Во Франции признали большое число недостатков у переданных Украине гаубиц
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Самоходные артиллерийские установки Caesar обладают рядом уязвимостей, которые делают их непопулярными в войсках.
Член французского парламента Каролин Коломбье написала письмо в национальное министерство обороны. В нем она обратила внимание министра на опыт использования украинской армией тех САУ, которые были переданы французами в ВСУ. Туда было отправлено тридцать таких гаубиц. Она отметила, что эти орудия вызвали негативную реакцию у украинских артиллеристов.
«Слишком большие размеры, что делает ее легкой мишенью для российских беспилотников, высокая зависимость от спутниковой связи, необходимость технического обслуживания», - перечислила парламентарий выявленные уязвимости.
Ее слова привело издание «Лента.ру». На основании этого списка Коломбье попросила рассмотреть возможность модернизации самоходных орудий Caesar. Это необходимо, чтобы повысить эффективность как французской армии, так и ее союзников.