Во Франции психически нездоровый мужчина набросился с ножом на детей

Мужчина с серьезным психическим отклонением вооружился ножом и ранил двух детей у школы на северо-востоке Франции, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на зарубежный источник.

Нападение произошло в коммуне Суффельвейерсхайм во Франции. По предварительной версии, психически нездоровый мужчина ранил одну 6-летнюю девочку на площади городом, а вторую, 11 лет, на территории школы. Детям потребовалась помощь врачей, но Actu17 уточняет, что их травмы не были серьезными. Школьницы напуганы, но уже приходят в себя.

Нападавшего задержали пять жандармов. Агрессор не оказал сопротивления и быстро выпустил из рук нож. Правоохранители узнали в нем ранее привлекавшегося к ответственности 30-летнего местного жителя. Сообщается, что у него имеются отклонения.

Ранее сообщалось, что в Балашихе женщина напала на сожителя с ножом. Его нашли раненым во дворе дома.