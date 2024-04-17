Жительница Балашихи напала с ножом на сожителя, раненого мужчину нашли во дворе прохожие

Жительницу Балашихи задержали по подозрению в нападении с ножом на своего сожителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов лежит мужчина с ранениями. Предварительно установлено, что между ним и его возлюбленной произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила сожителя.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело против мошенников, которые убедили местную жительницу взять кредит на 1,5 миллиона рублей.