Во Франции собирают средства для матери убитого подростка и в поддержку застрелившего его полицейского

Французы собрали более 150 тысяч евро для матери убитого полицейским 17-летнего подростка по имени Наэль М., после смерти которого в стране начались массовые беспорядки. Это следует из информации сайта Gofundme.

На том же сайте пожертвований был организован и сбор средств на поддержку семьи полицейского, застрелившего Наэля. И для них удалось собрать значительно больше денег – 800 тысяч евро.

В интернете появилась петиция с призывом прекратить собирать деньги для семьи полицейского, чтобы «не финансировать полицейское насилие».

Массовые акции протеста начались во Франции 27 июня. В ходе их мародеры громили отделения банков и магазины, поджигали автомобили. На борьбу с беспорядками было брошено 45 тысяч полицейских. Было задержано более 3 тысяч протестующих.