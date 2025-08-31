Во Франции ссора в баре обернулась смертельной трагедией

По предварительной информации следствия, это было умышленное действие, ставшее следствием конфликта в одном из местных баров.

Как сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление прокуратуры, трагедия разыгралась в центре города около 4 часов утра. Предварительной причиной стал спор между несколькими посетителями винного бара. Для предотвращения дальнейшей эскалации охрана приняла решение эвакуировать из заведения всех присутствующих, число которых достигало ста человек.

По словам прокурора Реми Кутена, один из участников первоначальной ссоры сел в автомобиль и, двигаясь на большой скорости задним ходом, намеренно врезался в толпу.

Печальными последствиями инцидента стала гибель одного человека на месте. Пятеро пострадавших с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, причем двое из них, по данным агентства, пребывают в критическом состоянии.

На данный момент правоохранительными органами задержаны три человека, включая двух находившихся в автомобиле. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство». Вместе с тем прокуратура исключила террористическую, расистскую или иную идеологическую подоплеку произошедшего. По версии следствия, это была бытовая драка, последствия которой вышли из-под контроля.

Ранее сообщалось о том, что в штате Вирджиния задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих.