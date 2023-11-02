Во Франции задержали молдавскую пару, рисовавшую звезды Давида на домах евреев

Французская полиция задержала двух нелегалов из Молдавии, которые подозреваются в нанесении звезд Давида на дома в пригороде Парижа, в которых проживают евреи, сообщает Ouest-France.

На допросе 33-летний мужчина и 29-летняя женщина признались, что рисовали знаки по указке третьих лиц. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается.

Французская прокуратура еще не решила, оскорбляют ли нанесенные символы еврейский народ. Гексаграммы были выполнены синей краской, тогда как во времена нацистской Германии для обозначения евреев использовался желтый цвет.

Власти собираются депортировать задержанных на родину.

Накануне газета Le Parisien сообщила о нанесении звезд Давида на фасады домов в коммунах Сент-Уан и Обервилье. Рисунки были выполнены через трафарет синей краской из баллончиков.