Во французском поезде воры украли рекордные сотни тысяч евро и дорогие украшения

Во Франции произошло рекордное по размеру ущерба ограбление на железной дороге, передает французский телеканал BFMTV.

Отмечается, что пассажиры поезда, следовавшего из Экс-ан-Прованса в Париж, лишились вещей и драгоценностей на общую сумму €350 тыс. Больше всего пострадала уроженка Канады, у которой грабители похитили сумку с дорогостоящими вещами, находившуюся под сиденьем в вагоне первого класса.

Вместе с сумкой преступники, которых, предварительно, было двое, забрали вещи спутника пассажирки. Среди украденного — ювелирные украшения, дорогие часы и драгоценные камни, которые не были застрахованы. Пара уже написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии похитили 519 млн руб. из Пенсионного фонда. Отмечалось, что в суд дело о мошенничестве с пенсиями передала Генеральная прокуратура (ГП) России.