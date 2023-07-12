Во Фрязино 13 новых «Газелей» вышли на 361 маршрут

«Теперь дорога наших жителей на работу и учебу в Москву и ближайшие муниципалитеты Подмосковья станет намного удобнее. В этом году перевозчик планирует полностью обновить автобусный парк. Совместно с Министерством транспорта региона ведем постоянную работу, чтобы условия передвижения на общественном транспорте во Фрязино становились более комфортными и безопасными», — написал на своей странице в Telegram глава городского округа Дмитрий Воробьев.