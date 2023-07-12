Во Фрязино 13 новых «Газелей» вышли на 361 маршрут
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Фрязино]
Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с местными жителями осмотрел новые автобусы, которые поставили в автопарк перевозчика на 361 маршруте.
Это 13 «Газелей» среднего класса вместимости. В салоне каждой по 17 пассажирских мест. В новых автобусах есть кондиционеры и информационная «бегущая строка». А еще салоны специально оборудованы для проезда маломобильных пассажиров. Общественный транспорт поставили в автопарк перевозчика во Фрязино благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Эти «Газели» заменят старые маршрутки, на состояние которых часто жаловались местные жители.
«Теперь дорога наших жителей на работу и учебу в Москву и ближайшие муниципалитеты Подмосковья станет намного удобнее. В этом году перевозчик планирует полностью обновить автобусный парк. Совместно с Министерством транспорта региона ведем постоянную работу, чтобы условия передвижения на общественном транспорте во Фрязино становились более комфортными и безопасными», — написал на своей странице в Telegram глава городского округа Дмитрий Воробьев.