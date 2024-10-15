Во Фрязино для водителей и пешеходов провели акцию «Внимание, пешеход!»

Цель акции — снизить количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят с участием пешеходов. Инспекторы Госавтоинспекции провели с гражданами профилактическую беседу, в рамках которой напомнили о важности соблюдения общепринятых правил перехода улицы.

Так, переходить дорогу рекомендовано исключительно в специально отведенных зонах. Выходить из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть опасно, как и перебегать дорогу перед приближающимся транспортным средством. Передвигаться по дороге не стоит в наушниках. Важно помнить, что гаджеты отвлекают внимание. Об этом и других ПДД инспекторы напомнили горожанам.

Сотрудники Госавтоинспекции побеседовали также с водителями. Они призвали их быть всегда сконцентрированными на дороге. При приближении к пешеходным переходам необходимо проявлять особенную осторожность. В темное время суток и на неосвещенных участках дороги стоит быть еще более внимательными.

Все участники мероприятия получили тематические памятки.