Во Фрязино масштабно отметили День физкультурника

Самый обычный летний день стал настоящим праздником для всех, кто пришел на стадион спортивной школы «Олимп».

В субботу, 10 августа, жители городского округа Фрязино отметили День физкультурника. Различные активности ждали гостей праздника. Так, любой желающий мог испытать свои силы в спортивном марафоне. В рамках него предлагалось сдать нормативы по гимнастике, легкой атлетике, баскетболу, тхэквондо, дзюдо и даже ГТО.

Также местные жители смогли посмотреть на товарищескую игру — здесь прошли матчи по стритболу и волейболу. Особенно зрителям и болельщикам понравился футбольный турнир между командами предприятий Наукограда.

Наши спортсмены достойно выступают на соревнованиях — как городских, так и международных. Они служат примером для молодого поколения и привлекают в свои ряды новых последователей здорового образа жизни. Людей, которые внесли огромный вклад в развитие спорта во Фрязино, наградили благодарственными письмами и грамотами в День физкультурника.

Кто-то начинал свой путь со школьного двора, другие посещали детские спортивные площадки и секции. Но всех их объединяет одно — любовь к спорту, которая превратила занятия физкультурой в профессию. Благодаря высоким достижениям этих чемпионов имя нашего города на различных спортивных мероприятиях знают все!

За это и многое другое глава городского округа благодарит и представителей бизнеса, коллективы предприятий, организации города. Они, по словам Дмитрия Воробьева, тоже активно помогают «динамичному развитию спорта», а также в организации соревнований разного уровня.

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед на спортивных аренах!», — написал Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино на своей странице в социальных сетях.

Также он отметил, что власти делают все необходимое для развития спорта в Наукограде. Так, к примеру, два года назад на базе спортивной школы «Олимп» открылось новое поле с искусственным покрытием. А уже в следующем году планируется провести реконструкцию основного стадиона. Там же обустроят трибуны для болельщиков.