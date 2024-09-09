Во Фрязино открыт набор на контрактную службу в легендарную 1-ю танковую армию

В подмосковном Фрязино продолжается набор на контрактную службу. Так, в настоящее время открыт набор на контрактную службу в легендарную 1-ю танковую армию.

Отмечается, что единовременная выплата составляет один миллион девятьсот тысяч рублей (спец. выплата — 1 505 000 + федеральная выплата — 400 000). Также производятся ежемесячные выплаты от двухсот тысяч рублей месяц (в зависимости от звания, должности и выслуги лет).

Все военнослужащие по контракту — участники специальной военной операции имеют право получить удостоверение ветерана боевых действий. Оформить его можно в любое время после начала участия в СВО.

Дети бойцов могут поступить на бюджетные места в лучшие университеты страны, получить бесплатные обеды в школах и путевки в оздоровительные лагеря. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на льготную ипотеку.

Задать интересующие вопросы о прохождении службы по контракту можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Также можно ознакомиться с порталом о наборе на контрактную службу.