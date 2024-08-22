Во Фрязино отметили День государственного флага России

Фрязино присоединился к празднованию 22 августа — одной из важнейших государственных дат. В этот день в наукограде прошел тематический флешмоб, мастер-классы и выступление творческих коллективов.

День государственного флага ежегодно отмечается по всей России. В Москве на Поклонной горе был развернут триколор в одну тысячу квадратных метров. Юные жители, представители старшего поколения, включая военных и волонтеров, в очередной раз доказали свое единство, поучаствовав в празднике.

Не стал исключением и Фрязино. Жители города собрались отметить событие под песни Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Помимо музыкального представления провели ряд активностей и патриотичных акций.

«Дорогие фрязинцы! Поздравляю Вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям и успехов в добрых делах во благо родного края и нашей великой России!», - обратился к жителям глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Завершили столь важный государственный праздник во Фрязино патриотичным флешмобом, которым выразили любовь к Родине и «национальному триколору».