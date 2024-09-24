Во Фрязино пройдет творческая выставка детских работ о жизни и истории города

В городском парке рядом с административным домиком 28 сентября развернут увлекательную выставку детских скульптур, которая отразит богатую историю Фрязино и жизнь города. Местная художница Елена Сокольская в сотрудничестве с гончарной мастерской «Секта керамистов» приглашает фрязинцев и гостей округа погрузиться в мир детского творчества.

Юные дарования Фрязино представят керамические работы на городскую и историческую тематику. Творения из глины, выполненные умелыми начинающими художниками, отразят важнейшие моменты из прошлого и настоящего наукограда.

Посетители смогут оценить видение и талант детей, а также поучаствовать в интересных мероприятиях. Начнется выставка с торжественной, яркой церемонии открытия. После фрязинские художники Елена Сокольская и Екатерина Соколова проведут экскурсию, где расскажут про творчество, связь с городом, создание каждой скульптуры и сценки, представленной в виде керамических творений.

Начало выставки в лесопарке Фрязино в 12:00. Возрастных ограничений нет, вход свободный.