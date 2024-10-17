Во Фрязино прошла премьера фильма о сотруднице завода «Газпром нефть»
Фото: [«Газпром нефть»]
В главном концертном зале Фрязинской детской школы искусств состоялась премьера научно-популярного фильма об уникальных профессиях нефтеперерабатывающей отрасли.
Героиней фильма стала 27-летняя сотрудница Московского завода «Газпромнефть — смазочные материалы» Дарья Москаленко, которая посвятила свою трудовую деятельность разработке рецептур моторных масел. В обязанности девушки входит разработка и тестирование продукции.
Произведенные смазочные материалы используют для индустриального оборудования и автомобильных двигателей. Договоры на поставку заключены с ведущими компаниями из разных российских регионов, которые занимаются, в частности, металлургией, энергетикой и сельским хозяйством.
«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз «Газпром нефти» — «Энергия в людях». Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации — будь то наука, образование, волонтерство, спорт», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
При создании фильма инициаторы проекта руководствовались двумя целями. Во-первых, помогать молодому поколению определяться с выбором профессии. Важно осознавать, что каждый человек может достичь высоких результатов при упорном труде.
«История героини фильма — пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии», — отметил Анатолий Скоромец.
Во-вторых, фильм создавали для популяризации и повышения престижности профессий нефтеперерабатывающей отрасли. Его автором выступил тележурналист Антон Войцеховский.
«В любом деле основа успеха — не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается. В процессе подготовки фильма я общался с самыми разными специалистами «Газпромнефть-СМ». Меня поразило, насколько высока степень вовлеченность в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией», — заявил создатель научно-просветительских фильмов, лауреат российских и международных кинофестивалей Антон Войцеховский.