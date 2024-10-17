Во Фрязино прошла премьера фильма о сотруднице завода «Газпром нефть»

Героиней фильма стала 27-летняя сотрудница Московского завода «Газпромнефть — смазочные материалы» Дарья Москаленко, которая посвятила свою трудовую деятельность разработке рецептур моторных масел. В обязанности девушки входит разработка и тестирование продукции.

Произведенные смазочные материалы используют для индустриального оборудования и автомобильных двигателей. Договоры на поставку заключены с ведущими компаниями из разных российских регионов, которые занимаются, в частности, металлургией, энергетикой и сельским хозяйством.

«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз «Газпром нефти» — «Энергия в людях». Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации — будь то наука, образование, волонтерство, спорт», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

При создании фильма инициаторы проекта руководствовались двумя целями. Во-первых, помогать молодому поколению определяться с выбором профессии. Важно осознавать, что каждый человек может достичь высоких результатов при упорном труде.

«История героини фильма — пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии», — отметил Анатолий Скоромец.

Во-вторых, фильм создавали для популяризации и повышения престижности профессий нефтеперерабатывающей отрасли. Его автором выступил тележурналист Антон Войцеховский.