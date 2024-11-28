Во Фрязино прошла выездная встреча с жителями округа
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Администрация Фрязино провела выездное совещание с жителями на территории АО «Фрязинский завод мощных транзисторов».
Эта встреча позволила гражданам напрямую задать вопросы представителям власти, коммунальных служб и других организаций.
Обсуждались вопросы ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и безопасности. Все обращения жителей были зафиксированы и переданы профильным службам для решения.
Регулярные открытые встречи, проводимые во Фрязино каждый месяц, способствуют эффективному общению между властью и населением.