Во Фрязино провели торжественное мероприятие, приуроченное к 73-летию наукограда

Знаменательную дату отпраздновали в городском округе Фрязино: 73 года со дня основания наукограда. В честь этого события в ДК «Исток» провели торжественное мероприятие с участием жителей, главы муниципалитета Дмитрия Воробьева, депутата Госдумы Александра Толмачева и председателя горсовета Елены Романовой.

Фрязино прошел путь от рабочего поселка Щелковского района до города областного подчинения. Такой статус округ получил в 1951 году и во многом этому поспособствовали сами жители, которые внесли большой вклад в развитие разных сфер и отечественное производство. В День города самым инициативным в очередной раз сказали «спасибо», вручив награды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, Мособлдумы и главы городского округа.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Фрязино ]

«Фрязино — это не просто город, это уникальный Наукоград, где сосредоточены высокие технологии и научные разработки. Мы гордимся нашим наукоемким комплексом, который стал основой для многих успешных проектов и инноваций. Благодаря Вашему упорству и стремлению к знаниям, наш город продолжает развиваться и процветать», — поздравил жителей глава округа.

Дмитрий Воробьев призвал приумножать добрые традиции наукограда, продолжать создавать комфортные условия для работы и жизни, реализовывая самые смелые идеи для процветания любимого Фрязино.