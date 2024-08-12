Во Фрязино проверили качество ремонта дороги на Советской улице

Об этом глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев написал на своей странице в социальных сетях. По его словам, это место очень оживленное — здесь расположены торговые центры и социальные объекты.

Местные жители неоднократно просили отремонтировать данную дорогу — они оставляли свои обращения в муниципальных центрах управления регионом, в социальных сетях и на встречах. Даже во время работ фрязинцы испытывали некоторый дискомфорт, ведь ремонт затянулся.

Но к сегодняшнему дню автомобильную дорогу по улице Советской полностью отремонтировали. Полотно протяженностью в 759 метров подлежало замене. На новое покрытие уже нанесли разметку, а по бокам сделали бордюры. В завершение необходимо установить дорожные знаки.

Глава округа также рассказал о ремонтных работах, которые были проведены в прошлом. Так, к примеру, в 2022-м во Фрязино заменили почти 6 километров асфальта. В 2023 — около 2 км, а в 2024-м планируется сделать более 2,5 км.

На данный момент удалось заменить 900 метров асфальтового покрытия. Прямо сейчас идут работы на улицах Горького и Пушкина. Подходит к концу ремонт на Окружном проезде. Дмитрий Воробьев пообещал, что качество дорог в округе со временем будет только расти.