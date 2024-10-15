Во Фрязино состоялась экоакция по сбору вторсырья «Отходы во благо»

В городском округе Фрязино вновь провели важную экологическую акцию, которая объединила активистов, волонтеров и других неравнодушных к окружающей среде жителей. Все желающие смогли сдать вторсырье, тем самым дав старым вещам новую жизнь.

Активисты молодежного центра и волонтеры организации «Волонтеры Подмосковья» не только поучаствовали в акции «Отходы во благо», но и помогли жителям лучше разобраться в вопросе сортировки отходов, сделав процесс сдачи вторсырья удобнее и понятнее. В скором времени все, что принесли неравнодушные жители, отправится на переработку. Это значит, что каждый внес свой вклад и сделал экологическую обстановку еще благоприятнее.

Подобные благотворительные акции организуют во Фрязино регулярно. Они помогают не только сохранению чистоты окружающей среды, но и учат жителей бережному отношению к вещам, прививая важные экологические привычки.