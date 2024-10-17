Во Фрязино стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Представители филиала РТУ МИРЭА в г. Фрязино совместно с сотрудниками технопарка «Исток-РТУ МИРЭА» провели для учеников из МОАУ СОШ № 16 города Щелково два мастер-класса, во время которых ребята спроектировали мини-катушку Тесла и вырастили «химические водоросли».

Во время первого мастер-класса ребятам в интересной форме рассказали о мир электронике. На занятии учащимся предложили освоить навыки пайки, что позволило им самостоятельно создать настоящую мини-катушку Тесла. Школьники были удивлены возможности своими руками собрать сложные устройства.

Второй мастер-класс оказался не менее увлекательным и познавательным. На нем ребята под руководством опытных специалистов с соблюдением всех правил безопасности проводили научные эксперименты. Школьникам удалось вырастить «химические водоросли». Им показали, как на практике применять гальванический метод. Ребята наносили на монетки медь и наблюдали за происходящими химическими процессами.