Во Фрязино стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов»
Фото: [Филиал РТУ МИРЭА в г. Фрязино]
Представители филиала РТУ МИРЭА в г. Фрязино совместно с сотрудниками технопарка «Исток-РТУ МИРЭА» провели для учеников из МОАУ СОШ № 16 города Щелково два мастер-класса, во время которых ребята спроектировали мини-катушку Тесла и вырастили «химические водоросли».
Во время первого мастер-класса ребятам в интересной форме рассказали о мир электронике. На занятии учащимся предложили освоить навыки пайки, что позволило им самостоятельно создать настоящую мини-катушку Тесла. Школьники были удивлены возможности своими руками собрать сложные устройства.
Второй мастер-класс оказался не менее увлекательным и познавательным. На нем ребята под руководством опытных специалистов с соблюдением всех правил безопасности проводили научные эксперименты. Школьникам удалось вырастить «химические водоросли». Им показали, как на практике применять гальванический метод. Ребята наносили на монетки медь и наблюдали за происходящими химическими процессами.
«Мы рады видеть такой интерес к науке у молодых людей и надеемся, что участие в этих мастер-классах вдохновит их на дальнейшее развитие и выбор будущей профессии в области техники и технологий. Желаем ребятам успехов в учебе, новых открытий и всегда стремиться узнавать что-то новое!» — подчеркнули представители филиала РТУ МИРЭА в г. Фрязино