Во Фрязино в рамках программы «Пешком» началось строительство пяти пешеходных дорожек

В городском округе Фрязино до конца нынешнего лета появится пять новых пешеходных дорожек, благоустройство которых проводят в рамках реализации региональной программы «Пешком».

Специалисты уже приступили к работам. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев призвал жителей с понимаем отнестись к временным неудобствам.

Новая пешеходная дорога появится по улице Ленина от дома №13 до территории детского сада №2.

Также современная пешеходная дорожка облегчит проход жителей от детского сада №10 к Лицею.

В программу благоустройства также вошли тропа вдоль платформы Фрязино-пассажирская и дорога, проходящая вдоль Лицея (ориентир — пр-т Мира 20А).

По завершению реализации программы от дворовых территорий ул. Полевая д.23, 25, 25а и пр. Павла Блинова д.2, 4 к школе №1, корпус Б будет проходит современная пешеходная дорога.