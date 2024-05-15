Во ФСИН прокомментировали работу ряда частных организаций

В федеральной службе исполнения наказаний прокомментировали обращения в ведомства и публикации СМИ, которые касаются некоторых частных организаций.

В ведомстве заявили о том, что акционерные общества «Промсервис», «Архангельское», «Главное промышленно-строительное управление», «Калужское», «Сельскохозяйственное предприятие Ростовское» не имеют ничего общего с различными структурами, которые являются частью государственного ведомства.

ФСИН также напоминает о том, что на официальной странице службы в интернете есть возможность увидеть перечень сервисов, не связанных с работой государственной организации, но в названиях которых присутствует аббревиатура пенитенциарного учреждения.

Ранее мы писали о том, что по данным Росфинмониторинга за минувший год у исполнителей оборонзаказа выявили множество нарушений, по итогам которых были возбуждены 180 уголовных дел.