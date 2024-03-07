Во Львовской области школьника судили за просмотр порно на уроке информатики

Во Львовской области школьник попал под суд за просмотр порно на уроке информатики, сообщает издание «Захид.нет» со ссылкой на судебный реестр.

11-классник включил во время урока видео интимного характера, но не стал тихо наслаждаться просмотром. Напротив, он комментировал происходящее на экране, громко смеялся и тем самым отвлекал учителя и одноклассников от занятий.

Суд признал юного любителя клубнички виновном в мелком хулиганстве, но ограничился не слишком строгим наказанием — предупреждением.

Ранее в Москве полицейские разогнали свингер-вечеринку после жалоб соседей. В отделение доставили не менее 20 человек.