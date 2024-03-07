Во Львовской области школьника судили за просмотр порно на уроке информатики
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Во Львовской области школьник попал под суд за просмотр порно на уроке информатики, сообщает издание «Захид.нет» со ссылкой на судебный реестр.
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