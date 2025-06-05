Во Владимире начал функционировать комплекс по переработке отходов стекла мощностью 21,9 тыс. тонн

На стекольном заводе «Символ» во Владимире введен в строй новый цех, предназначенный для утилизации стеклоотходов объемом 21,9 тысяч тонн ежегодно. Этот производственный объект является частью крупномасштабной программы обновления всего предприятия. На открытии цеха присутствовал Игорь Забралов, директор по развитию экономики замкнутого цикла ППК «Российский экологический оператор».

«Этот проект наглядно демонстрирует принципы циркулярной экономики, где отходы трансформируются в ценный ресурс. Здесь мы наблюдаем не только передовые технологические решения, но и пример автономного производства, не зависящего от импортных поставок. Использование оборудования, произведенного в России, развитие мощностей по переработке и увеличение доли вторичного сырья способствует выполнению задач национальных проектов в области экологии и рационального использования ресурсов», — отметил Игорь Забралов.

Проект цеха разработан российской компанией. Он оснащен оборудованием отечественного производства и использует российское программное обеспечение. Производительность составляет восемь тонн в час с возможностью увеличения вдвое. Инвестиции в данный проект составили 484 млн рублей.

В цехе реализован полный цикл переработки стеклобоя: от дробления и сушки до удаления примесей и сортировки по цветам. Полученное вторичное сырье применяется в производстве стеклянной тары, изоляционных материалов, минеральной ваты и материалов для нанесения дорожной разметки. Благодаря этому проекту предприятие намерено значительно снизить использование первичного сырья и повысить эффективность переработки отходов.

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