Во Владимирской области цыгане забросали камнями скорую помощь

Скорая попала под обстрел камнями во время вызова в цыганское поселение. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

По ее словам, врачи приехали на вызов в цыганский табор, но, как только машина заехала на территорию, местные жители начали бросать в них камнями. Автомобиль скорой получил повреждения.

Ахмедова отметила, что подобные случаи уже были, но полиция не реагировала должным образом. По словам медиков, в правоохранительных органах им заявляли, что раз они сами приехали в табор, то цыгане вправе вести себя как угодно. Официальных комментариев от властей региона пока не поступало.

Ранее толпа цыган набросилась на полицейских на кладбище в Ставропольском крае.