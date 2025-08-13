Во Владимирской области цыгане забросали камнями скорую помощь
Член СПЧ Марина Ахмедова: машина медиков пострадала после нападения цыган
Фото: [pxhere.com]
Скорая попала под обстрел камнями во время вызова в цыганское поселение. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.
По ее словам, врачи приехали на вызов в цыганский табор, но, как только машина заехала на территорию, местные жители начали бросать в них камнями. Автомобиль скорой получил повреждения.
Ахмедова отметила, что подобные случаи уже были, но полиция не реагировала должным образом. По словам медиков, в правоохранительных органах им заявляли, что раз они сами приехали в табор, то цыгане вправе вести себя как угодно. Официальных комментариев от властей региона пока не поступало.
Ранее толпа цыган набросилась на полицейских на кладбище в Ставропольском крае.