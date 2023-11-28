Во Владивостоке без света остались больше девяти тысяч человек

Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом во вторник, 28 ноября, РИА Новости сообщил представитель прокураторы Приморья.

По информации источника, электричество перестало поступать в дома граждан около 10:00 по местному времени (03:00 – по московскому).

«28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской во Владивостоке», – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что без света находятся жители 50 многоквартирных домов. Источник добавил, что сотрудники коммунальной организации уже проводить аварийно-восстановительные работы. Прокуратора оценивает исполнение требований закона относительно содержания и обслуживания электросетей, а также соблюдения устранения произошедшего и установления причин.

Ранее мы сообщали, что из-за урагана в Крыму и Краснодарском крае без электричества остались более 40 тысяч жителей. Сильные ветер оборвал провода и нарушил работу некоторых коммунальных организаций.

Прошедший в Крыму шторм стал самым сильным за всю историю полуострова. Были повалены деревья, а море в некоторых городах полуострова вышло из берегов.