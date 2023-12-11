Во Владивостоке часть здания обрушилась на проезжую часть
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
Во Владивостоке во время сноса бывшего пивзавода «Ливония» на улице Гоголя большой кусок здания обрушился на дорогу. В соцсетях появилось видео, снятое на регистратор автомобиля.
Каменная глыба расплющила деревянное ограждение, построенное от пешеходов и отскочила на проезжую часть. К счастью, людей рядом не было.
Обломки слегка задели проезжавший автомобиль, несмотря на то что водитель проявил чудеса реакции и успел увернуться от более сильного удара.
Контролирующим органам предстоит проверить безопасность проводимых работ.