Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб, катаясь на «ватрушке»
В Приморье следствие устанавливает причины гибели ребенка на тюбинговой горке
Во Владивостоке расследуется обстоятельства происшествия, которое привело к гибели ребенка дошкольного возраста.
Как сообщает надзорное ведомство, 31 января в районе улицы Карьерной пятилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, во время катания на тюбинге.
Несмотря на оперативный выезд на место бригады скорой медицинской помощи и попытки реанимации, спасти мальчика не удалось.
Следствием уже возбуждено уголовное производство по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Параллельно прокуратура начала собственную проверку, в рамках которой будет дана оценка не только конкретным действиям ответственных лиц, но и общему состоянию безопасности на объектах, предназначенных для детского досуга. Ход расследования и соблюдение закона в данной ситуации взяты на особый контроль прокуратуры.
