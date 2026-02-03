Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб, катаясь на «ватрушке»

Как сообщает надзорное ведомство, 31 января в районе улицы Карьерной пятилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, во время катания на тюбинге.

Несмотря на оперативный выезд на место бригады скорой медицинской помощи и попытки реанимации, спасти мальчика не удалось.

Следствием уже возбуждено уголовное производство по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Параллельно прокуратура начала собственную проверку, в рамках которой будет дана оценка не только конкретным действиям ответственных лиц, но и общему состоянию безопасности на объектах, предназначенных для детского досуга. Ход расследования и соблюдение закона в данной ситуации взяты на особый контроль прокуратуры.

Ранее в Минздраве Подмосковья рассказали, как избежать детских травм зимой.