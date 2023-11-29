Во Владивостоке родился необычно крупный младенец весом в пять килограммов

Врачи провели кесарево сечение во время родов, так как вес новорожденного составил 5120 грамм, что превышает средние показатели. Обычно дети достигают таких размеров примерно к 1,5 месяцам. На данный момент мать и младенец находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо. В скором времени они будут выписаны из роддома и отправлены домой.

Представители родильного дома пожелали здоровья и благополучия матери и крупному малышу. А пока напомним, ранее мы уже писали о том, что пациентку с огромным тромбом и ее недоношенного ребенка спасли врачи в Подмосковье. Об этом также сообщила пресс-служба областного Минздрава.