Пациентку с огромным тромбом и ее недоношенного ребенка спасли врачи в Подмосковье

Врачи в Подмосковье спасли 31-летнюю женщину с врожденным пороком сердца и ее недоношенного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Пациентка поступила в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Порок сердца имел самую тяжелую степень — аномальное расположение аорты и крупные отверстия между желудочками и предсердиями. Из-за этого сердце не могло нормально функционировать, женщина регулярно получала медикаментозное лечение. Кроме того, данный диагноз являлся прямым показанием к прерыванию беременности.

Как пояснил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Сергей Мравян, для таких беременностей характерны самопроизвольные аборты и нарушение маточно-плацентарного кровотока.

«Это уже третья пациентка с подобным диагнозом за последние двадцать лет, которая успешно была родоразрешена в нашем институте. <…> В связи с настоятельным желанием женщины сохранить желанную беременность и высоким риском невозможности последующих беременностей мы делали все возможное для ее максимального продления», — подчеркнул врач.

Пациентке для предотвращения преждевременных родов установили маточное кольцо и проводили необходимую антитромботическую терапию. Однако на сроке тридцати трех недель из-за прогрессирующей гипоксии плода врачи решили провести кесарево сечение.

На свет появилась девочка весом чуть более 1,8 килограмма и ростом сорок два сантиметра. Малышку перевели в Московский областной перинатальный центр для выхаживания, а ее мать — в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, поскольку у нее развилась массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.

В ходе обследования медики обнаружили в нижней полой вене пациентки флотирующий тромб длинной более семи сантиметров. Как рассказал старший хирург отделения ангиографии МОНИКИ Максим Капранов, тромб был удален в ходе сложной операции.

Сейчас женщину и ее новорожденную дочь уже выписали. Они продолжат наблюдение у специалистов по месту жительства.

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