В Санкт-Петербурге установили памятник жертвам COVID-19

В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник в память о жертвах коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Мемориал установлен в саду Милосердия рядом с Боткинской больницей и медуниверситетом имени Мечникова — учреждениями, которые первыми принимали пациентов с COVID-19 в начале пандемии.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главврач Боткинской больницы Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, а также представители медицинского сообщества и общественники. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Глава города подчеркнул, что памятник отражает героизм медиков, которые рисковали собственной жизнью ради спасения пациентов и первыми противостояли болезни. Мемориал служит символом признания и благодарности врачам и напоминанием о тяжелых последствиях пандемии для общества.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области планируют развивать энотуризм и гастропутешествия.