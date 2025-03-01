Во Владивостоке украли кота, понимающего китайский язык

Сотрудник торговой площадки во Владивостоке по имени Батыр, у которого есть кот, понимающий китайский язык, сообщил в беседе с РИА Новости о том, что уже два дня не может найти своего питомца. По словам свидетелей, его увезли некие злоумышленники на автомобиле неизвестной марки.

Как сообщил Батыр, вот уже двое суток ведутся поиски трёхлетнего кота по имени Чульгир. Кот обитал в помещении на территории рынка, и его знали многие покупатели.

«Кот понимает китайский язык: воспитывал его китаец Ваня, который здесь чай и фрукты продает. Он и имя ему дал, по факту кот только китайский и понимал. Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увез на машине. Говорят, вроде бы волонтер, занимающийся животными… Сейчас идем заявление в полицию подавать», — рассказал мужчина.

По словам Батыра, кот регулярно выходил на прогулки, охотился на мышей, но не производил впечатления бездомного животного — он был любимцем семьи.

Ранее сообщалось, что кот-путешественник по-неволе за четыре недели в одиночку переплыл Атлантику и оказался на Карибах.