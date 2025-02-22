Кот за четыре недели в одиночку переплыл Атлантику и оказался на Карибах

Как сообщает SHOT, произошла удивительная история с котом, который преодолел расстояние в тысячи километров, отправившись из Северного Брабанта (Нидерланды) на остров Кюрасао, расположенный у берегов Венесуэлы.

По информации, полученной из достоверных источников, в течение 30 дней животное находилось в полной изоляции, лишённое пищи и солнечного света. Однако оно сумело выжить.

Сотрудники транспортной компании AMC Cargo, которые принимали груз в пункте назначения, были крайне удивлены, когда открыли один из контейнеров и обнаружили внутри домашнего питомца.

«Испуганное и истощенное животное не хотело к себе никого подпускать, на место вызвали специалистов и ветеринаров — в конце концов им удалось поймать беднягу, заманив его в клетку с едой», — приводится в публикации.

Каким образом кот оказался в запертом контейнере и кому он принадлежит — загадка. В данный момент с пушистым «путешественником» всё в порядке. Он набирается сил под опекой местных волонтёров и защитников животных.

Ранее сообщалось, что умного кота из Одинцово выставили на продажу за 200 млн рублей.