Во Владивостоке водитель без прав протаранил автомобиль ДПС и ввязался в драку с инспекторами

Водитель иномарки с признаками наркотического опьянения в Приморском крае устроил погоню с сотрудниками ГИБДД, пытаясь скрыться от них.

Как проинформировали в краевом главке МВД, инцидент произошел во Владивостоке в районе остановки «Дальхимпром». Инспекторам показалось странным поведение водителя автомобиля Suzuki Swift, который проигнорировал их требование остановиться. Во время попытки скрыться от полицейских, двигаясь задним ходом, лихач повредил патрульную машину.

«В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что от прохождения медосвидетельствования водитель отказался и был задержан до выяснения всех обстоятельств. В отношение него полицией возбуждено уголовное производство за применение насилия в отношении представителя власти. Также выяснилось, что прав на управление транспортным средством о задержанного нет.