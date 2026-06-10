Во Владивостоке змея пробралась в автомобиль и застряла в моторном отсеке

Жителю Владивостока пришлось вызывать помощь, чтобы избавиться от незваной гостьи, которая поселилась в его машине. Как сообщают Telegram-каналы, пресмыкающееся выбрало моторный отсек автомобиля марки Mitsubishi.

Хозяин не смог самостоятельно выманить змею и обратился за помощью к специалистам. После нескольких попыток рептилию удалось извлечь из-под капота. О том, как змея оказалась в машине и не пострадала ли она в процессе «выселения», не сообщается.