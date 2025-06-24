Во Внуково молодой охранник обзавелся толпой фанаток

Обычная смена в аэропорту Внуково обернулась для 23-летнего Игнатия из Уфы неожиданной славой. Видео с молодым человеком, случайно попавшее в Сеть, собрало миллионы просмотров и превратило его в нового героя соцсетей.

Пользовательницы популярной соцсети массово начали искать контакты парня после публикации видео из Внуково. Обратили внимание на облик молодого сотрудника и модельные агентства, которые предлагали Игнатию контракты.

Однако парень не стал использовать внезапную популярность. Как выяснилось, у него есть жена Анастасия, с которой он познакомился шесть лет назад в московском метро. Девушка изначально приняла его за блогера, но ошибка обернулась романтической историей. Через полгода они случайно встретились уже в аэропорту, где Игнатий работал.

В 2024 году пара поженилась. Сам парень признается, что именно поддержка Анастасии помогла ему пережить тяжелый период после расставания с предыдущей девушкой. Несмотря на ажиотаж в Сети, Игнатий отказался от предложений модельных агентств и поклонниц, предпочитая стабильную работу и семейную жизнь.

Ранее сообщалось, что известную OnlyFans-модель заметили на отдыхе с игроком «Барсы» Ямалем.