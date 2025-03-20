Во время Дня открытых дверей жители Шатуры задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ

Специалисты МосОблЕИРЦ ответили на вопросы жителей Шатуры. Также с работой офиса ознакомились представители местной администрации, ассоциации председателей советов МКД и руководители организаций, с которыми взаимодействует центр.

Жителям Шатуры и Рошаля доступны два офиса информационно-расчетного центра, где на обслуживании около 45 тысяч лицевых счетов. МосОблЕИРЦ взаимодействует с десятком организаций, в числе которых УК и ресурсоснабжающие компании. В офисах посетителям доступны 10 клиентских окон, стационарный компьютер и детский уголок.

Прием населения Шатуры ведется активно со вторника по субботу: не меньше 400 человек посещают офис ежедневно.

«В Рошале жители обслуживаются с понедельника по пятницу. Для удобства людей работа ведется без перерывов на обед. Также отвечаем на запросы, поступающие к нам от клиентов через личный кабинет», — отметила руководитель территориального управления МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Жители Шатуры и Рошаля отмечают, что делать все в одном месте удобно, а сориентироваться на месте помогают профессиональные менеджеры.

Руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ Карэн Папикян на встрече с жителями отметил, что кадры в офисах действительно квалифицированные, а приемы ведутся по удобной системе, по общим принципам и скриптам.

«Радует, что здесь есть лучший менеджер, который удерживает эту позицию на протяжении всего года. При этом каждый из сотрудников стремится наращивать свои компетенции», — поделился Карэн Папикян.

При этом у жителей также есть возможность решить вопросы дистанционно, с чем помогают специалисты МосОблЕИРЦ. При необходимости ответы на вопросы высылают по электронной почте, например тем, кто заказывает справки.