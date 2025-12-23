Во время налета российских «Гераней» был уничтожен летчик-герой Украины Шемет

Российский ударный беспилотник "Герань" поразил украинского военного летчика Александра Шемета. По информации телеканала "Общественное", опубликованной в Telegram, этот трагический инцидент произошел 17 декабря в небе над Черкасской областью.

В тот день вертолет Ми-24, которым управлял 55-летний герой Украины Шемет, был направлен на перехват российских беспилотников. Связь с пунктом управления поддерживалась непрерывно, но в определенный момент вертолет перестал отображаться на радарах.

Позже обнаружили фрагменты воздушного судна и четыре тела. Предварительные выводы следствия свидетельствуют о столкновении вертолета с российским боевым дроном.

Александр Шемет завершил обучение в Сызранском высшем военном авиационном училище лётчиков (ВВАУЛ) и принял участие в боевых действиях в Донбассе с 2015 года. Telegram-канал «Воевода вещает» уточнил, что ему было присвоено звание Героя Украины за удачное проведение авиационной операции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили две украинские ДРГ на подступах к Купянску.