Во время объезда территории Павловского Посада проверили благоустройство дворов

Благоустройство дворовой территории по улице Корневская дом 11 находится на завершающей стадии. Рабочие укладывают асфальт в парковочных карманах и вдоль проезжей части. Подрядчик проинформирован о необходимости провести уборку территории после завершения всех работ.

По улице Орджоникидзе рабочие устанавливают детскую площадку. Игровая зона расположится около домов 25, 27, 31 и 33. Проект реализовывают в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Совсем скоро для ребят двора откроется новое место притяжения!» — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Глава округа Денис Семенов рассказал также, что по просьбе жителей на дороге по улице Советской произвели укладку асфальтовой крошки. Площадь работ охватила 7500 квадратных метров. Щебнем также отсыпали улицу Школьная в деревне Крупино. Пройти по улице к основной дороге ранее было проблематично.

«Мосавтодор завершил установку нового остановочный павильона в деревне Ново-Загарье для жителей деревни Левкино. Сделали ряд замечаний, которые в ближайшее время будут устранены», — сообщил Глава округа Семенов.

Городским службам поручено и дальше продолжать косить траву, убирать мусор, следить за чистотой контейнерных площадок, дворовых территорий, обращать внимание на состояние дорог муниципального и регионального значения.