Во время обстрела Ясиноватой в ДНР ранение получил мужчина

Мирный гражданин получил ранение во время обстрела Ясиноватой со стороны Украины. Подробности привело представительство ДНР в СЦКК в своем канале 31 июля.

По данным представительства, среди гражданских лиц при обстреле вечером понедельника ранение получил мужчина 1959 года рождения, согласно новой поступившей информации.

Ранее в представительстве уже сообщали, что украинцы выпустили из РСЗО шесть ракет по Ясиноватскому району. Сама Ясиноватая находится в 25 километрах от города Донецк, в ней до сих пор располагается железнодорожная станция, которая являлась крупнейшей в СССР.