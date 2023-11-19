Во время пожара в деревянном доме под Тюменью заживо сгорели трое детей

Там сообщили, что огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном доме в квартире на площади 100 квадратных метров. Приехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но спасти находившихся в жилище троих детей не удалось.

«В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже», - говорится в сообщении.

Сообщается, что двух человек спасти удалось, еще трое были госпитализированы: женщина и двое детей.