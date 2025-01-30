Во время приема жителей глава Талдома обсудил дальнейшую работу МосОблЕИРЦ в Запрудне

Глава городского округа Талдом Юрий Крупенин и профильные специалисты администрации приняли жителей в Общественной приемной «Единой России». Подняли один из актуальных и волнующих вопросов: закрытие офиса МосОблЕИРЦ в населенном пункте Запрудня.

Инициативная группа жителей Запрудни выразила обеспокоенность, что в поселении закрывается единственный офис, где они могли рассчитываться за ЖКУ. Это создаст трудности для старшего поколения, предпочитающего платить по счетам, приходя в клиентские точки лично.

Глава округа отметил, что встречался с региональным директором МосОблЕИРЦ Кареном Папикяном. Во время беседы Юрий Крупенин выразил несогласие с закрытием офиса и обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой.

«По результатам встречи достигнута договоренность, что в течение февраля офис продолжит работу в штатном режиме. Вместе с тем руководством МосОблЕИРЦ будут рассмотрены аргументы и предложения администрации округа. Взаимодействие по данному вопросу будет продолжено», — отметил Юрий Крупенин.

Заявителям также напомнили, что рассчитываться за ЖКУ можно дистанционным способом: в личном кабинете приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по телефону 8 499 444-01-00. Для удобства сделали чат-бот. Все сервисы онлайн-формата действуют с 6:00 до 23:00.

Остальные обращения жителей коснулись газификации СНТ, социальной, развлекательной и других сфер, где прозвучали разные просьбы. На все темы побеседовали, некоторые вопросы взяли в дальнейшую работу.