Во время сильного снегопада в Омске пропал девятилетний мальчик

О пропаже ребенка проинформировали в управлении МВД РФ по Омской области. Там сообщили, что причиной пропажи девятилетнего мальчика мог стать сильный снегопад, начавшийся в Омске.

Как рассказали в полиции, школьник ушел рано утром в субботу, 18 ноября, из дома и до настоящего времени не вернулся. Друзья и знакомые мальчика также не знают, где он может находится.

В настоящее время полицейские совместно с волонтерами ведут розыск пропавшего мальчика, опрашиваются родственников и друзья ребенка. Снегопад в Омске не прекратился до сих пор.