Во всех регионах РФ заработало новое приложение от «Госуслуг»

Наверняка каждый мечтал о том, чтобы все вопросы, касаемые жилья, решались по нажатию одной кнопки. И такое теперь возможно благодаря новому мобильному приложению, о чем рассказали в ТАСС .

В пресс-службе Минстроя РФ сообщили о том, что на территории страны заработала платформа, которая позволит решить все вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Теперь любой может зайти в магазин приложений и скачать себе «Госуслуги.Дом». Такой возможностью воспользовались уже более 500 тысяч человек.

По словам Константина Михайлика, замминистра строительства и ЖКХ РФ, у приложения есть одна из главных функций, которая заключается в сборе показаний счетчиков и оплате счетов за коммуналку. Если приближается срок проверки показаний приборов учета, то приложение любезно сообщит об этом с помощью уведомления.