Во Всехсвятском храме городского округа Серпухов отметили престольный праздник

15 июня, в день памяти всех святых, Русская православная церковь чтит тех, кто своей жизнью и глубокой верой стал образцом для подражания.

Этот день посвящен молитвенному поминовению всех угодников Божиих, независимо от того, известны ли они миру или остаются в памяти лишь немногих.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Серпуховский храм Всех Святых, возведенный в 1870-х годах по чертежам талантливого архитектора К. В. Гриневского, пережил трагические события советской эпохи, когда здание было разрушено и закрыто.

Однако благодаря усилиям местных жителей начатое в 1992 году восстановление удалось успешно завершить: в 1995 году в храме состоялось богослужение под председательством Патриарха Алексия II.

Важную роль в возрождении храма сыграл протоиерей Владимир Андреев, память о котором чтит община.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

К 2010 году все реставрационные работы, включая воссоздание колокольного звона, были завершены. Сегодня храм радушно принимает сотни верующих на праздничную службу.

В рамках торжественного богослужения благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий, вручил Юрию Алексеевичу медаль преподобного Варлаама Серпуховского, отметив его многолетнюю поддержку храма посредством благотворительности.

Праздник завершился торжественным Крестным ходом и угощением для всех присутствующих.