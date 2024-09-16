Во Всеволодове городского округа Электросталь прошел День поселка

На торжественной части мероприятия гостей приветствовал заместитель Главы городского округа Электросталь Сергей Андреевич Бобков, начальник территориального отдела Степановское Александр Сергеевич Колышев и и. о. начальника Управления по культуре и делам молодежи Юлия Павловна Казаченко.

На сцену пригласили семьи, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет, и вручили поздравительные адреса Главы городского округа и памятные подарки. Также благодарственными письмами отметили активных жителей и сотрудников СДК «Всеволодово».

Для всех присутствующих выступили творческие коллективы с вокальными и хореографическими номерами.

Перед домом культуры для жителей организовали развлекательную программу, ребята с удовольствием принимали участие в различных интерактивах и играх. В вечернее время для местных жителей состоялось красивое огненное шоу.