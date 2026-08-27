Вода +20 градусов: до какого числа продержится комфортный купальный сезон в Сочи
Туроператоры рассказали о скидках до 50% на отели Краснодарского края осенью
Курорты Краснодарского края остаются лидером среди внутренних направлений для осеннего отдыха в 2026 году. По данным туроператоров «Слетать.ру» и «Алеан», на этот регион приходится около 24% всех бронирований по России, а Сочи выбирает каждый пятый турист. Эксперты рассказали о минимальной стоимости туров в Сочи, Анапу и Геленджик, а также о дисконтах отельеров осенью, пишут РИА Новости.
Стоимость туров на курортах Краснодарского края (7 дней на двоих, без дороги)
Сочи:
- Отель 3* (завтраки): от 30 тыс. рублей
- Отель 3* («все включено»): от 63 тыс. рублей
- Санаторий 3* (10 дней: проживание, лечение, питание): от 111 тыс. рублей
Анапа:
- Отель 3* (завтраки): от 23 тыс. рублей
- Отель 3* (полный пансион): от 46 тыс. рублей
- Отель 3* («все включено»): от 56 тыс. рублей
Геленджик:
- Отель 3* (завтраки): от 36 тыс. рублей
- Отель 3* (полный пансион): от 61 тыс. рублей
Условия отдыха и тренды бархатного сезона
- Погода и купание: Купальный сезон на побережье Сочи традиционно продолжается до середины октября, при этом температура воды удерживается на комфортной отметке около +20 °C.
- Скидки и спад спроса: На фоне общего небольшого снижения спроса в текущем сезоне отели предлагают скидки от 15% до 50%. Стоимость размещения существенно падает по мере приближения к октябрю.