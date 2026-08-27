Вода +20 градусов: до какого числа продержится комфортный купальный сезон в Сочи

Курорты Краснодарского края остаются лидером среди внутренних направлений для осеннего отдыха в 2026 году. По данным туроператоров «Слетать.ру» и «Алеан», на этот регион приходится около 24% всех бронирований по России, а Сочи выбирает каждый пятый турист. Эксперты рассказали о минимальной стоимости туров в Сочи, Анапу и Геленджик, а также о дисконтах отельеров осенью, пишут РИА Новости.