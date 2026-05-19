Ветеринарный врач Дарья Богданова в беседе с «Известиями» предупредила , что летняя жара в квартире может стать смертельно опасной для домашних животных, особенно для кошек и собак с густой шерстью. По ее словам, в зной потребность питомцев в жидкости возрастает в два-три раза, поэтому миска со свежей водой должна быть в постоянном доступе, а менять ее необходимо каждые три-четыре часа.

Кормить животных Богданова советует рано утром или поздно вечером, поскольку в жару аппетит у них естественным образом снижается. Для охлаждения допустимо использовать влажные полотенца или специальные гелевые коврики. При этом ветеринар категорически предостерегает от стрижки «под ноль»: шерсть служит естественным барьером от перегрева.

График прогулок с собаками также придется скорректировать: выходить на улицу можно только до девяти утра или после восьми вечера. Ни в коем случае нельзя оставлять животное в припаркованном автомобиле даже на несколько минут — салон нагревается слишком быстро. Богданова перечислила симптомы теплового удара, при которых нужно действовать немедленно: учащенное дыхание с высунутым языком, слабость, рвота и судороги. При их появлении питомца следует сразу перенести в тень, смочить шерсть прохладной водой и срочно обратиться к ветеринару, поскольку тепловой удар дает тяжелые осложнения на почки и сердце.